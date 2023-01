Des personnalités artistiques marocaines ont reçu, lundi soir à Marrakech, les honneurs du John F. Kennedy Center for the Performing Arts en reconnaissance de leurs efforts et leurs contributions aux arts à l’échelle mondiale.

Lors de la cérémonie de remise de prix « Arts Gold Medals », tenue en présence d’une pléiade d’artistes, d’intellectuels et de diplomates, des médailles d’or ont été décernées au Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, au directeur du groupe « Les maîtres Musiciens de Jajouka », Bachir Attar, à la fondatrice et directrice de la Foire internationale d’art contemporain africain 1-54, Touria El Glaoui, à la présidente de la Fondation Fadila El Gadi pour les arts de la broderie et de la couture, Fadila El Gadi, ainsi qu’aux sept membres du groupe Hoba Hoba Spirit.

« Les lauréats de cette année représentent non seulement de nombreuses facettes de l’histoire et de la culture dynamiques du Maroc, mais reflètent également comment nous pouvons utiliser l’art comme un outil de diplomatie culturelle et créer une communauté internationale », a souligné Deborah F. Rutter, présidente du John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

« Le Maroc est un pays fort d’une longue histoire d’exploration et d’accomplissement artistiques, et les artistes marocains laissent une marque indélébile sur la scène culturelle internationale », a relevé Mme Rutter, faisant savoir que le Centre Kennedy est honoré de célébrer les diverses réalisations de ces artistes et leaders culturels, qui constituent une source d’inspiration.

Depuis 2005, le Comité International du John F. Kennedy Center for the Performing Arts décerne chaque année des médailles d’or en reconnaissance des réalisations extraordinaires dans le domaine des arts lors de son sommet international. Le Comité célèbre des personnes inspirantes, dont les réalisations ont créé, nourri, soutenu et défendu les plus grands arts et artistes du monde.

Le kennedy center a été Inauguré en 1971, et considéré comme le centre culturel national des États-Unis. Il accorde également une place importante aux productions étrangères dans le cadre de sa programmation artistique.

Situé à Washington D.C., le Kennedy Center est le fruit d’un partenariat public-privé et dispose d’unités dédiées à l’éducation artistique avec pour mission d’encourager le développement des arts , ainsi que les échanges culturels entre les États Unis et le reste du monde.