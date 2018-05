Infomédiaire Maroc – Saïd Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Laila Mamou, PDG de l’association Injaz Al-Maghrib ont signé une convention de partenariat pour renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes depuis le cycle primaire jusqu’à l’Université et faciliter ainsi leur accès au marché du travail et à l’entrepreneuriat.

Cette convention vise à renforcer l’ouverture de l’école sur le monde de l'économie et du marché du travail et à offrir aux élèves la possibilité de promouvoir l’esprit entrepreneurial, et de permettre aux cadres de mettre leur expérience et leur expertise à la disposition des élèves et des étudiants et de connaître leurs besoins et de développer leurs compétences comportementales pour assurer leur succès dans la vie professionnelle.

La signature de la Convention, qui remplace la Convention signée le 5 mars 2015, s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique pour la réforme (2015-2030), qui prévoit le renforcement des partenariats et l’utilisation des diverses expertises fournies par les institutions économiques, en particulier les entreprises, afin de les impliquer dans l'élaboration des projets professionnels, dans le cadre de l’importance attachée par le Ministère à l’éducation du choix et à la construction progressive du projet professionnel de l’élève.

En vertu de cet accord, le Ministère est tenu, d’une part, à inviter les Académies Régionales d’Education et de Formation et les Directions Provinciales à s’engager dans le projet, à garantir sa mise en œuvre au niveau régional et à coopérer avec les conseillers bénévoles, et, d’autre part, à intégrer les programmes d’Injaz dans les curricula du baccalauréat professionnel et technique, ainsi que des 5ème et 6ème niveaux du cycle primaire (parmi les activités de découverte des métiers), et également à permettre à l’association de réaliser les évaluations nécessaires de ses programmes et d’évaluer individuellement les élèves .

En contrepartie, l’association Injaz Al-Maghrib s’est engagée à mobiliser les ressources humaines et financières possibles pour fournir une bonne formation aux bénéficiaires des différents programmes et à mettre à la disposition des conseillers et des enseignants bénévoles encadrés des kits pédagogiques (manuels, méthodes pédagogiques, logiciels, différents médias…) élaborés dans le cadre des programmes convenus entre les 2 parties.

Pour rappel, avec le soutien de plus de 90 partenaires et 1 000 cadres d’entreprises mobilisés chaque année, Injaz AL Maghrib a formé à l’entreprenariat plus de 95 000 jeunes depuis sa création en 2007 et ambitionne d’en former Plus de 200 000 à l’horizon 2022.

Rédaction Infomédiaire