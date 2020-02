Cette rentrée 2020 est marquée d’une nouveauté de taille : Maple Bear Casablanca ouvrira ses portes dès Avril 2020.

Intégrée au groupe éducatif mondial Maple Bear Global Schools, elle met à disposition des petits Casablancais la méthode d’éducation canadienne, mondialement reconnue pour son excellence, mais adaptée au contexte culturel et éducatif du Maroc.

L’enseignement se fera en anglais avec des cours d’arabe et de français. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes aux enfants de 2 à 7 ans, les niveaux supérieurs se rajouteront ensuite d’année en année.

Maple Bear Global Schools est un large réseau de plus de 447 écoles maternelles, primaires et secondaires implanté avec grand succès dans plus d’une vingtaine de pays. Affilié au Canadian Education Centre Network, le Groupe s’appuie sur une mission claire, celle d’offrir aux enfants de tous les pays, le système éducatif cher à l’organisme canadien.

«La mission de Maple Bear est de fournir un système d’apprentissage axé sur les étudiants dans un environnement sûr, sécurisé et stimulant qui prépare les étudiants à la réussite au niveau post-secondaire et qui inculque une passion pour l’apprentissage continu», souligne la direction de Maple Bear Casablanca Une méthode canadienne mais adaptée au contexte local

Qualifiée à juste titre de bienveillante, car dispensée dans un cadre particulièrement serein et épanouissant, la pédagogie Maple Bear veille également au développement physique, émotionnel et social de l’enfant.

C’est pourquoi l’enseignement utilise les ressources pédagogiques les plus variées, incluant livres et manuels papier, supports visuels, électroniques et informatiques, divers matériaux de manipulation, jeux de rôle… En maternelle, l’apprentissage par le jeu est au cœur du propos, des activités ludiques structurées alimentant tous les domaines de compétences à acquérir par l’enfant.

Les établissements situés hors du Canada sont fiers de transmettre la méthode d’éducation canadienne, mais s’adaptent au contexte culturel et éducatif local. Ainsi Maple Bear Casablanca propose une éducation en anglais, avec également l’enseignement de l’arabe et le français, alignée sur le système pédagogique canadien.

Les enfants, regroupés par 15 maximum dans des classes de 50 m 2 , sont en immersion totale dans la langue anglaise, grâce à des éducateurs formés à la pédagogie Maple Bear.

L’équipe pédagogique favorise, dès la maternelle, l’acquisition précoce du langage, les activités artistiques et créatives, la réflexion et les mathématiques, la science et la technologie, les compétences personnelles et sociales et les aptitudes physiques et le bien-être, pour former des enfants indépendants, curieux et confiants.

Le système canadien : excellence et multilinguisme

L’ensemble des cours et programmes scolaires sont conçus directement au Canada par une équipe d'experts en pédagogie et des formateurs qui visitent régulièrement les écoles Maple Bear à travers le monde pour adapter et améliorer constamment les méthodes d’éducation. Il est à souligner que le Canada se retrouve régulièrement en tête des classements mondiaux des pays anglophones, notamment dans celui du Programme International pour le Suivi des élèves (PISA 2018).

Le système éducatif canadien met l’accent sur quatre principes fondamentaux, à savoir la responsabilisation et l’indépendance de l’élève, l’apprentissage parfait de la lecture et de l’écriture, l’appel à la réflexion et la résolution de problèmes.

Le savoir-faire Maple Bear en matière d’éducation et de pédagogie bienveillante est disponible dès cette année à Casablanca pour les enfants de 2 à 7 ans. Les autres niveaux s’ouvriront d’année en année.