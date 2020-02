La nouvelle stratégie « Génération Green », dévoilée récemment par le Maroc, devrait conforter le leadership du Royaume dans le secteur agricole et en faire un modèle à suivre, affirme, vendredi, le magazine Forbes France.

«Grâce au volontarisme du Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit sa révolution agricole et s’impose comme un modèle à suivre par les autres pays africains. Sa nouvelle stratégie, baptisée « Génération Green », devrait conforter le leadership du Maroc dans le secteur agricole », souligne le magazine français qui publie une analyse signée Eric Besson, ancien ministre français.

Le Salon de l’agriculture, qui bat son plein à Paris, est « l’occasion de regarder ce qui se fait et réussit ailleurs. Le Maroc, à ce titre, représente en matière d’agriculture un modèle à la fois original, performant et inspirant », écrit Eric Besson.

«S’il n’est évidemment pas question de vouloir transposer en Europe des pratiques agricoles propres à la région du Maghreb, le modèle marocain démontre qu’avec de la volonté, il est possible de développer le secteur en l’adaptant aux exigences économiques du XXIe siècle, tout en assurant le bien-être des populations et en respectant l’environnement », souligne-t-il.

Et de relever qu’ « une nouvelle révolution verte » est actuellement à l’oeuvre au Maroc. Baptisée « Génération Green », la nouvelle stratégie agricole marocaine qui s’étale jusqu’en 2030, répond à la demande du Roi Mohammed VI d’une « réflexion globale et ambitieuse pour le développement du secteur » », indique Eric Besson.

Selon l’auteur de l’analyse, « Génération Green » devrait permettre à l’agriculture marocaine de devenir bien plus performante. Elle devrait permettre aussi, à terme, l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole, souligne-t-il ajoutant que le nouveau plan initié par le Roi Mohammed VI fait aussi la part belle à l’entrepreneuriat agricole à travers diverses aides et incitations qui devraient permettre à 180.000 jeunes agriculteurs de se lancer.

« On ne sera donc pas surpris d’apprendre que le Maroc fait, en matière de politique agricole, figure de modèle. Particulièrement sur le continent africain, dont les pays partagent certaines caractéristiques avec le royaume et sont, comme lui, parmi les plus exposés aux conséquences du changement climatique », affirme Eric Besson, qui souligne que l’ambition agricole du Maroc lui permet de conforter sa place de premier investisseur africain sur le continent, le Royaume y ayant investi l’équivalent de près de 3,5 milliards d’euros entre 2003 et 2019.

« Grâce au PMV (Plan Maroc Vert), le Maroc a par exemple acquis une précieuse expérience en matière de cartographie de fertilité des sols, d’agriculture raisonnée et d’adaptation des engrais aux types de sols, autant de savoir-faire qu’il exporte vers ses partenaires africains. Une relation gagnant-gagnant, dont nous ferions bien, de ce côté de la Méditerranée, de nous inspirer », préconise-t-il en conclusion