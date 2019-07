La commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants a adopté, ce mardi à la majorité, le Projet de loi-cadre relatif au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Ce texte a obtenu 25 voix favorables, alors que deux députés ont voté contre et trois se sont abstenus. A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi a indiqué que l’approbation de ce projet de loi-cadre constitue un « moment historique ». Dans une déclaration, il a souligné que c’est pour la première fois que le secteur de l’éducation et de la formation dans le Royaume sera doté de sa propre loi-cadre, ce qui constituera le premier pas vers un décollage réel de l’école marocaine. Al a, également, fait savoir que ce texte sera débattu lors de la prochaine session au niveau de la deuxième chambre du parlement.