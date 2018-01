Infomédiaire Maroc – L’Université Mohammed V de Rabat a lancé, ce mercredi, la 1ère licence professionnelle sur l’éducation musicale au Maroc, avec comme objectif majeur de former des professeurs spécialisés dans l’enseignement de cette matière au niveau des établissements scolaires privés et publics.

Initié par le centre du travail culturel relevant de l’Université Mohammed V, ce cursus universitaire vise également à former des chercheurs en didactique de la musique et dans les domaines liés à la critique musicale.

“Par la création de cette branche, l’Université Mohammed V s’est ouverte sur les domaines de l’art et la création d’une manière théorique et pratique, ce qui contribuera à l’enrichissement la culture marocaine et à la préservation de l’identité et du patrimoine national”, a indiqué le président de l’Université, Said Amzazi.

Rédaction Infomédiaire