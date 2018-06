Infomediaire Maroc – Plus de 200 000 enseignants seront recrutés et formés entre 2015 et 2030, atteignant un taux de renouvellement de 80% du personnel d’enseignement actuel, a indiqué, ce mercredi à Rabat, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique, Said Amzazi.

Ce dernier a précisé que le nombre des enseignants futurs qui s’inscrivent dans le cadre de la refonte du système éducatif (2015-2030) augmente la nécessité de réformer le système de formation de base.

Et dans ce sens, le ministre a fait noter que le nouveau programme de formation qui s’étale sur cinq années, repose sur un parcours pluridisciplinaire, quinquennal, pluridimensionnel et multidisciplinaire et permet aux candidats, sélectionnés selon des critères précis, d’acquérir des connaissances académiques durant leur passage à l’université (licence pédagogique), avant d’avoir accès aux Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, dans le but de renforcer les compétences professionnelles des futures générations d’enseignants.

Rédaction Infomediaire.