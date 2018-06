Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, a annoncé que, concernant les mesures prises pour l’inscription aux universités, instituts et écoles supérieurs, la prochaine rentrée scolaire connaîtra des changements importants au niveau de la gouvernance et la gestion universitaire, faisant savoir que les nouveaux étudiants sont appelés à s’inscrire fin juin et que le denier délai pour l’inscription aux différentes branches est fixé au mois de juillet.

La rentrée universitaire 2018-2019 aura lieu le 10 septembre 2018 pour les nouveaux étudiants de la licence fondamentale et le 17 septembre 2018 pour les étudiants des filières professionnelles et du master, a-t-il ajouté.

Rédaction Infomédiaire