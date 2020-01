Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’association TIBU Maroc ont annoncé, mardi, l’organisation du premier Sommet de l’éducation par le sport en Afrique du 4 au 6 avril prochain, à Casablanca sous le thème « Libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport ».



Cette manifestation devra accueillir quelque 8.000 acteurs de changement positif par le sport et plus de 50 experts internationaux venant de 18 pays, ont indiqué les promoteurs de l’événement, au cours d’une conférence de presse tenue dans la métropole.



Le président fondateur de l’organisation TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat, a indiqué que le sport doit être « une vraie brique au niveau du nouveau modèle de développement des pays africains car il nous arme des compétences de demain, dont notre jeunesse a besoin pour prendre part activement à nos sociétés de plus en plus complexes ».



« La force du sport peut contribuer à l’éducation des enfants, à libérer le potentiel des personnes à besoin spécifique, à favoriser l’égalité des chances, à comprendre d’autres cultures, à mener une vie digne, à nous unir autour d’un continent fort sur le plan économique et social, fort par sa jeunesse, par ses femmes et par ses hommes », a-t-il souligné.



Zariat a également fait savoir que le premier sommet de l’éducation par le sport en Afrique va rassembler des éducateurs et coachs sportifs, la société civile sportive, des jeunes sportifs et leurs familles, des élus et membres des gouvernements africains, le secteur privé de l’industrie du sport, les entreprises socialement engagées dans le domaine du sport,des experts, des chercheurs et des leaders qui œuvrent à favoriser l’accès au sport auprès de tous.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère, Youssef Belqasmi, a indiqué que l’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par ce département en vue d’encadrer les jeunes et les enfants en leur offrant les moyens nécessaires pour apprendre et s’épanouir.



Cette rencontre, qui consolide le positionnement du Maroc comme leader dans le continent africain, permettra de partager les bonnes pratiques et programmes prometteurs qui répondent à des problématiques sociales à travers le sport, a-t-il dit.



Belqasmi a également mis l’accent sur le partenariat liant le ministère à l’ONG TIBU qui a permis de lancer des programme éducatifs et sportifs dans plusieurs régions.



Le programme de la première édition comporte quatre panels regroupant des experts des quatre coins du monde, quatre conférences grand public, des ateliers destinés à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, outre un espace « EXPO » destiné à la société civile, aux innovations sociales par le sport, aux entreprises privées et à l’industrie du sport.



TIBU, principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport au Maroc, utilise le Basketball comme un moyen d’éducation, d’inclusion sociale et de développement humain.



Elle vise à créer de véritables jeunes leaders qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine à travers son concept axé sur le Basketball, le leadership, le renforcement des capacités et l’apprentissage des langues