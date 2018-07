Infomediaire Maroc – Le Président de ESCA école de management vient d’être nommé Chair of the Middle East and North Africa Advisory Council de l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), et ce à partir du 1er juillet 2018.

Le nouveau Chair, qui succédera à Mohammed Al-Zahrani, de l’Université du Roi Fahd du Pétrole et des minéraux, aura pour missions de conseiller le Conseil d’administration et les décideurs de l’AACSB sur les questions et défis clés dans la région MENA et les aider à établir les priorités relatives à la Business Education et aux activités de l’AACSB dans la région MENA, améliorer la capacité de l’AACSB à comprendre et à répondre aux besoins d’amélioration de la qualité des Business Schools au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, fournir des conseils dans la conception et la mise en œuvre d’un plan stratégique pour la mission de l’AACSB dans la région, et dans la création d’indicateurs pour évaluer les progrès, et enfin, d’aider l’organisme à identifier et planifier les programmes de l’AACSB et à développer de nouveaux services pour répondre aux besoins des Business Schools de la région.‎

Rédaction Infomediaire.