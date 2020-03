La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) a reculé à 42 jours à fin décembre 2019, contre 48,7 jours en septembre 2019, 50,6 jours en juin 2019 et 55,9 jours à fin décembre 2018, selon le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.



L’amélioration continue de ces délais publiés reflète les progrès enregistrés en matière de système d’information, procédures et organisation de ces établissements et entreprises et ce, avec un accompagnement des services de la direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), souligne le ministère dans un communiqué sur la publication des délais de paiement déclarés par les EEP, sous la responsabilité de leurs dirigeants, au terme du mois de décembre 2019.



Conformément aux orientations contenues dans le discours royal du 20 août 2018 et dans le cadre de la concrétisation de l’engagement pris par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration dans la circulaire du 21 juin 2019 adressée aux EEP, le ministère poursuit ainsi la publication des délais de paiement déclarés par les EEP entamée par une première publication le 31 octobre dernier et suivie d’une deuxième le 31 décembre 2019, concernant, respectivement, les mois de juin et septembre de l’année écoulée au niveau de la rubrique de l’Observatoire des délais de paiement (ODP) sur le portail dudit ministère.



Ces délais peuvent être consultés à l’aide du moteur de recherche disponible au niveau du site de l’Observatoire des délais de paiement (ODP), fait savoir la même source, notant que cette publication a été actée, lors de la 3ème réunion de cet observatoire tenue le 7 février dernier, comme l’une des avancées significatives en matière de transparence concernant les délais de paiement