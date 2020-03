Le rythme d’accroissement annuel du crédit bancaire a décéléré de 5,3% à 5,1% en janvier 2020 avec une progression des concours au secteur non financier de 5,3%, indique Bank Al-Maghrib (BAM).



Par objet économique, la croissance des concours au secteur non financier résulte d’une accélération de 5,3% à 5,7% de la progression des crédits à l’équipement, d’une décélération de 8,4% à 7,7% de celle des facilités de trésorerie et d’une quasi-stabilité du taux d’accroissement des crédits à la consommation à 4,4% et de celui à l’immobilier à 3,4%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de janvier 2020.



La progression des concours au secteur non financier recouvre une hausse de 0,4% après un repli de 2,1% des crédits aux sociétés non financières publiques, une accélération de la progression des concours aux ménages de 4% à 4,5% et un accroissement de 6,3% après 7,1% des prêts aux sociétés non financières privées, relève BAM.



En glissement mensuel, le crédit bancaire a baissé de 2,2% reflétant le recul des facilités de trésorerie de 3,4%, des crédits à l’équipement de 0,4% et des prêts à la consommation de 0,3%. En revanche, les prêts à l’immobilier sont restés quasiment à leur niveau du mois précédent