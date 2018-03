Infomédiaire Maroc – Un protocole d’accord a été signé aujourd’hui par Saïd Mouline, Directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), et Amine Homman Ludiye, Directeur Régional Afrique du Nord de ENGIE.

Cet accord a pour objectif le développement et la mise en oeuvre de solutions d’efficacité énergétique (EE), ainsi que la promotion de cette dernière à travers des actions de formation, de sensibilisation et de démonstration. « Nous sommes heureux et fiers de ce partenariat avec l’AMEE, qui matérialise l’engagement d’ENGIE pour le déploiement de solutions d’efficacité énergétique concrètes, en accord avec les priorités nationales et la stratégie de notre Groupe en tant qu’acteur de la transition énergétique », a déclaré Amine Homman Ludiye.

La collaboration entre les 2 entités permettra la mise en place de projets pilotes pour le

développement de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, de

l’industrie et de la mobilité électrique.

« Outre le volet projets de ce partenariat, précise Saïd Mouline, nous sommes ravis de voir les grands acteurs mondiaux de l’efficacité énergétique se développer dans notre pays. Cela facilitera le transfert de savoir-faire et la formation dans ce domaine ».

Rédaction Infomédiaire