Infomédiaire Afrique – Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé la prolongation pour trois mois de l’état d’urgence dans tout le pays.

L’état d’urgence sera prolongé pour trois mois au niveau de tout le pays à partir du lundi 15 octobre 2018, selon un décret présidentiel publié au bulletin officiel.

Aux termes de cette décision, les forces armées et la police prendront toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les dangers du terrorisme et préserver la sécurité du pays, les biens publics et privés et la vie des citoyens.

L’état d’urgence a été instauré en avril 2017 pour une durée de trois mois après deux attentats meurtriers qui ont fait 45 morts dans des églises coptes en Alexandrie et à Tanta, au nord de la capitale égyptienne. Depuis cette date, l’état d’urgence est prolongé tous les trois mois. En coopération avec la police, l’armée égyptienne a lancé le 9 février l’opération « Sinaï 2018 », dans l’objectif d’éradiquer les foyers du terrorisme en Egypte, notamment dans la péninsule du Sinaï.

Rédaction Infomédiaire