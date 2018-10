Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de sa stratégie axée sur la proximité, le Groupe Smeia, distributeur exclusif des marques Jaguar et Land Rover, sera présent sur différentes villes du royaume à travers des showrooms éphémères présentant l’ensemble des modèles de sa gamme.

Ces showrooms éphémères dits ‘‘Pop up stores’’ jouiront d’un emplacement stratégique puisqu’ils seront implantés au cœur des villes ou dans des zones à forte affluence. Le premier ‘‘Pop up store’’ a été mis en place à Marina Smir à Fnideq, et ce, du 16 au 31 août. S’en est suivi un deuxième showroom éphémère à Tanger, et ce, du 16 septembre au 03 octobre dernier. Suivront par la suite les villes de Fès, Kénitra, El Jadida et Beni Mellal.

Ces ‘‘Pop up stores’’ Jaguar Land Rover sont ouverts au public et représentent une nouvelle approche axée sur la proximité et offrant aux amoureux des marques Jaguar et Land Rover une expérience client premium, près de chez eux.

Ainsi, les visiteurs pourront découvrir avec l’assistance de nos conseillers commerciaux sur place toute notre gamme de produits Jaguar et Land Rover et profiter d’offres exclusives sur les prix des véhicules en plus du financement sur mesure avec un taux d’intérêt de 0%. A noter que les prospects intéressés pourront passer commande sur place et se faire livrer par la suite à leur convenance, dans la succursale la plus proche de chez eux.

Offre spéciale Pop up stores :

remises exceptionnelles sur les véhicules ;

crédit 0% ;

25% de remise sur les articles lifestyle ;

40% de remise sur les accessoires ;

5 ans de garantie, 5 ans d’entretien et 5 ans d’assistance offerts ;

offre de reprise.

Planning de l’implantation des « Pop up stores » :

Kénitra, à Marjane : du 12 au 21 octobre 2018

Fès, route d’Imouzzer : du 30 octobre au 12 novembre 2018

El Jadida, en centre-ville : du 21 au 30 novembre 2018

Beni Mellal, près du café Luna : du 08 au 17 décembre 2018

Rédaction Infomédiaire