Abdelouahed El Ansari du Parti de l’Istiqlal (PI) a été élu, mercredi, nouveau président du Conseil de la région Fès-Meknès. Candidat unique à la présidence de la Région, Abdelouahed El Ansari a gagné la confiance de 61 membres sur les 69 que compte le Conseil. Cinq membres se sont abstenus de voter.

Lors de cette session, il a été également procédé à l’élection des neuf vice-présidents du Conseil régional. Il s’agit dans l’ordre de Younes Rafik du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Abdelhak Abou Salem du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Halim Zoumi (PI), Youssef Hadhoum (PI), Hakima Belksaoui (RNI), Khadija Al Hajoubi (PAM), Jaouad Lagnaoui (RNI), Fatimazahra Slassi (RNI) et Khadija Adria (PAM).

Le Conseil régional de Fès-Meknès compte 69 sièges répartis sur les neuf préfectures et provinces de la région. Les préfectures de Fès et de Meknès comptent 12 sièges chacune, suivies de Taounate (10 sièges), Taza (9), Sefrou (6), Ifrane, Moulay Yaacoub, El Hajeb et Boulemane (5 chacune).

Le (RNI) est le plus représenté au sein du Conseil régional avec 21 sièges, devant le PI (14), le PAM (11), le Mouvement Populaire-MP (7), le Parti du Progrès et du Socialisme-PPS (6), l’Union Socialiste des Forces Populaires-USFP et l’Union Constitutionnelle (3 sièges chacun).

Deux formations politiques ont deux sièges chacune au sein du Conseil régional, en l’occurrence le Front des Forces Démocratiques-FFD et le Parti de la Justice et du Développement.