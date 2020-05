Une action en justice a été intentée contre une personne pour diffusion d’allégations et de fausses informations diffamatoires à l’encontre d’un agent d’autorité dans la province d’El Youssoufia, indique ce mercredi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Plusieurs contenus numériques et enregistrements visuels ont récemment été relayés sur les réseaux sociaux sous le titre “Campagne nationale et internationale contre la tyrannie d’une responsable à El Youssoufia”, qui accusent une femme Caïd dans la province d’El Youssoufia d’abus de pouvoir lors de la mise en œuvre des mesures de prévention décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, précise le communiqué, notant que des vidéos ont également été publiées sur les mêmes sites, comportant des allégations portant atteinte à l’intégrité de l’agent d’autorité.

Le ministère de l’Intérieur a mené une enquête administrative à ce sujet, laquelle a révélé la fausseté des allégations et des fausses informations relayées, qui ont été diffusées par une personnes résidant à El Youssoufia dans le but de se venger de Mme le Caïd qui faisait face à ses comportements, rejetait ses demandes illégitimes et refusait de fermer l’oeil sur ses multiples infractions tant dans le domaine de la construction, que pour l’inscription de certaines personnes non-éligibles à la liste des bénéficiaires du soutien destiné à atténuer les conséquences de la pandémie du Coronavirus, ou encore la délivrance d’autorisations de mobilité exceptionnelle pour des personnes sans respect des conditions requises, indique le communiqué.

La personne concernée a également publié du contenu média et préparé et diffusé des enregistrements avec des victimes présumées -parfois moyennant une contrepartie financière- en vue de porter atteinte à la personne et la réputation de Mme le Caïd, en plus d’avoir incité certains activistes séparatistes de l’intérieur et de l’extérieur du pays, selon la même source.

Par conséquent, poursuit le communiqué, le ministère de l’Intérieur, soucieux de faire face à toute allégation visant à porter atteinte à la réputation et à la crédibilité de ses représentants au sein de l’administration territoriale, dément catégoriquement les données erronées et dénuées de tout fondement qui ont été diffusées, et qui visent à régler des comptes personnels et à dénigrer les efforts de Mme le Caïd et sa rigueur dans l’application des mesures préventives liées à l’état d’urgence sanitaire.

Une action en justice a ainsi été intentée contre la personne concernée afin de prendre les mesures juridiques qui s’imposent à son encontre, tandis que Mme le Caïd bénéficiera du soutien nécessaire, conclut le communiqué.