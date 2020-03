L‘Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce l’élection de sa présidente, Nezha Hayat, comme présidente du Comité Régional de l’Afrique et du Moyen-Orient (AMERC) de l’Organisation Internationale des Commissions des Valeurs (OICV).

Le Comité Régional de l’AMERC de l’OICV est le comité qui regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région et dont les travaux ont pour objectifs l’examen, l’échange d’informations et la promotion des questions spécifiques au développement des marchés de capitaux. L’AMERC comprend 28 membres ordinaires et douze membres associés, tous représentant les régulateurs de la région Afrique et Moyen Orient et satisfaisant aux normes de l’Organisation Internationale.

En sa qualité de Présidente de l‘Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, Nezha Hayat rejoint le Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs pour le mandat 2020-2022.