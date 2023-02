Emirates a annoncé, mercredi, une nouvelle offre, lancée en partenariat avec Fairmont Hotels & Resorts, pour les voyageurs Marocains qui prévoient de profiter du soleil d’hiver à Dubaï.

« À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 février 2023, les voyageurs qui achètent un billet aller-retour en Classe Affaires ou en Première Classe vers ou faisant escale à Dubaï pourront bénéficier d’un séjour gratuit à l’hôtel Fairmont The Palm hôtel’, a indiqué Emirates, mercredi, dans un communiqué.

Cette offre spéciale est valable pour tous les billets aller-retour à destination ou faisant escale à Dubaï, achetés jusqu’au 13 février 2013, pour des voyages entre le 2 février et le 31 mars, précise la même source.

L’offre est disponible pour les réservations effectuées sur « emirates.com » ou via les agences de voyage partenaires, pour les réservations effectuées au moins 72 heures avant l’arrivée des passagers.

L’hôtel Fairmont The Palm, qui doit son nom au Palm Jumeirah, l’île artificielle emblématique de Dubaï, est un complexe de luxe idéal pour les couples et les familles. Avec 381 chambres et suites surplombant le golfe Persique et l’incroyable Dubaï skyline, les voyageurs peuvent déguster certaines des saveurs les plus raffinées du monde dans un choix de dix restaurants et bars.

Les clients voyageant avec des enfants peuvent profiter du « Fairmont Falcons Kids’ Club », qui propose de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 15 ans dans un cadre convivial et accueillant, tandis que les clients à la recherche de détente peuvent s’offrir un soin dans le célèbre Fairmont Willow Stream Spa.

Ce complexe de luxe comprend également quatre piscines extérieures à température contrôlée, une plage privée de sable blanc et un centre de remise en forme ultramoderne.

L’hôtel se trouve à seulement 25 minutes de l’aéroport international de Dubaï et à proximité de la magnifique Marina de Dubaï et d’autres attractions locales populaires.

Pour profiter du séjour gratuit, Emirates invite les clients à faire leur réservation sur le site.

Les billets peuvent être réservés ou acheté sur « emirates.com/ma », les bureaux de vente d’Emirates, à travers les agents de voyage ou les agents de voyage en ligne.

Et de noter que l’offre comprend une (1) nuit gratuite à l’hôtel Fairmont the Palm, en chambre uniquement. Le séjour gratuit sera réservé à la date d’arrivée de la réservation du vol et les réservations doivent être effectuées au moins 72 heures avant l’arrivée. En outre, une escale minimum de 20 heures est requise pour bénéficier de cette offre exclusive.