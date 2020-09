Le Trésor procédera ce mardi à l’émission par adjudication de bons de Trésor à moyen et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.







Il s’agit de bons de maturité de 5 et 15 ans qui seront cédés respectivement aux taux nominaux de 2,4% et 3%, indique la DTFE dans un communiqué.







Le règlement des bons souscrits intervient le 14 septembre, selon la même source.