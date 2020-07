Le Groupe Intelcia lance un nouveau modèle de sites combinant télétravail (4 jours sur 5) et présentiel. Un mode de delivery novateur qui permet au groupe de s’implanter dans des régions éloignées de l’axe économique principal du pays. L’objectif est de contribuer à leur développement. « Notre réponse à la crise du Covid a été dans un premier temps de préserver les emplois de nos collaborateurs et d’assurer la continuité de l’activité pour nos clients. Dans un second temps, il est primordial pour nous de continuer d’investir pour la création d’emplois, notamment dans des régions qui ont besoin d’être dynamisées. Nous faisons partie des 50 plus grandes entreprises marocaines. Œuvrer pour une croissance durable de notre économie est naturellement un des piliers de notre engagement social et sociétal », affirme Karim Bernoussi, PDG d’Intelcia.

Ce nouveau modèle de site représente clairement le point d’ancrage du Groupe pour son développement en région. Et c’est grâce à l’expérience réussie du travail à distance -TAD-, déployée durant la pandémie Covid-19, que les équipes d’Intelcia ont pu concevoir ce projet basé sur des mini-sites satellitaires exclusivement dédiés au télétravail en 4/5 (80% en TAD et 20% en présentiel). Une solution hybride qui s’inscrit dans l’offre globale d’Intelcia, avec une proposition de valeur différenciée pour les collaborateurs. Elle leur offre des emplois durables dans leur ville et avec toute la flexibilité que permet le télétravail.

« Aujourd’hui nous transformons l’essai du télétravail en adoptant ce modèle hybride dans les nouveaux sites en région. Il nous permet de proposer des emplois à des populations qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer 5 jours sur 5 en entreprise, ou encore dans des bassins éloignés. En revanche, le présentiel est pour moi clé dans ce dispositif, car il permet de garder le lien social avec l’entreprise. L’entreprise n’est pas uniquement un lieu de travail. C’est aussi un lieu de socialisation, d’échange, de formation … », détaille Karim Bernoussi.

Concrètement, les téléconseillers seront appelés à se rendre à une fréquence hebdomadaire sur place, en rotation. Ces mini-sites satellitaires, dotés en moyenne d’une 100aine de positions, disposeront de façon permanente de tout l’encadrement nécessaire, de formations in situ ainsi que de toute la politique RH et sociale du Groupe. Évidemment, les téléconseillers bénéficieront de conditions spécifiques avec la prise en charge des outils de travail par Intelcia, ainsi que d’indemnités propres au TAD. Grâce à cette approche différenciée, le Groupe introduira non seulement un nouveau mindset en région, mais surtout de nouveaux métiers propres au secteur.

Ce dispositif novateur permettra d’ailleurs au Groupe d’aller en région plus rapidement, grâce à l’agilité et la flexibilité intrinsèque au modèle. Intelcia a porté dans un premier temps son choix sur la région de l’Oriental, et plus spécifiquement la ville d’Oujda, car elle dispose d’un bassin d’emplois attractif pour mener à bien ce projet pilote, ainsi que d’infrastructures de qualité. « L’investissement d’Intelcia à Oujda s’inscrit parfaitement dans l’esprit du programme d’action du décollage économique de la région et contribuera à ce titre à placer l’Oriental parmi les régions du Royaume créatrices de richesses et d’emplois », déclare Mouad El Jamai, Wali de la région de l’Oriental, Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad.

D’ailleurs, à l’occasion du SICCAM 2020 -Salon international des centres de contacts et d’appels au Maroc- qui s’est tenu les 10 et 11 juillet dernier à Oujda, une convention d’investissement a été signée avec la Wilaya, le Conseil Régional de l’Oriental et d’autres parties prenantes institutionnelles. Objectif : accompagner le développement d’Intelcia dans la région, avec un potentiel de 400 créations d’emplois à moyen terme, et un potentiel de 800 emplois à terme.

D’autres villes sont appelées à intégrer à terme ce dispositif dans la perspective de dynamiser le marché de l’emploi en région. Le Groupe Intelcia compte aujourd’hui plus de 8500 collaborateurs au Maroc.