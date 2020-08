L’ANAPEC et l’Université Hassan II de Casablanca ont signé le vendredi 07 août 2020

une convention de partenariat dans l’objectif de créer une Agence Universitaire ANAPEC au sein de l’université Hassan II, afin de rapprocher le monde de l’emploi aux étudiants et lauréat, et tirer profit de la complémentarité des missions et des métiers des deux institutions publiques.

A l’instar des Agences Universitaires ANAPEC déjà ouvertes à Kénitra, El Jadida, Tanger, Agadir et Oujda, la nouvelle Agence Universitaire de Casablanca, dont l’ouverture et prévue pour Octobre 2020, délivrera des prestations adaptées d’accompagnement et d’orientation professionnelle à l’ensemble des étudiants et lauréats de l’université.

En plus de son rôle d’appui à l’insertion dans la vie active, l’Agence Universitaire aura également comme missions la promotion de l’entreprenariat et l’accompagnement à l’auto emploi, l’appui aux employeurs pour identifier leurs besoins en recrutement et en stages et la diffusion d’informations sur le marché de l’emploi.