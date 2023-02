Quatre mois seulement après la reprise de Twitter par Elon Musk, la situation inquiète l’opinion mondiale. Au moment du rachat déjà, la moitié du personnel avait été remerciée. Les licenciements continuent aujourd’hui encore, suscitant la polémique.

Le week-end dernier, l’entreprise a licencié au moins 200 salariés, soit près de 10% de son personnel, rapporte le New York Times. Depuis fin octobre, Twitter était déjà passée de 7.500 à 2.000 employés, d’après les estimations du quotidien et d’autres médias spécialisés comme The Information.

Certains analystes prédisent une continuité dans la contraction des utilisateurs, aussi.

Alors que la plateforme comptait plus de 368 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde en 2022, est attendue une perte de quelque 32 millions entre 2022 et 2024, rebutés par la prolifération des contenus toxiques et/ou par l’augmentation du nombre de pannes, surtout qu’il n’y a plus suffisamment de ressources humaines pour régler les problèmes techniques et ceux relevant de la modération des contenus.

Et Musk dans l’histoire?

Ses prises de positions en matière de racisme ne sont pas pour faciliter la donne. Certains observateurs voient aujourd’hui en Twitter, un canal pour « distribuer la haine ». Résultat: La perte de centaines d’annonceurs et une dégringolade des recettes, en un an.

Le multimilliardaire avait demandé à des développeurs pourquoi ses messages étaient moins lus qu’avant. Un informaticien lui a expliqué qu’il s’agissait d’un problème de popularité et non d’algorithme – il a été licencié. En parallèle, de nombreux ex-employés et sociétés ont porté plainte contre l’entreprise de San Francisco pour rupture de contrat abusives ou non-paiement de loyers et factures. Pour se rattraper, Twitter devrait multiplier par 100, environ, son nombre d’abonnés avant de voir ses pertes de recettes publicitaires résorbées.

Pour le moment, Elon Musk cherche quelqu’un pour le remplacer à la tête de Twitter, ce qui est considéré comme une piste pouvant aider la plateforme à rebondir.

(avec AFP)