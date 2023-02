Dans le cadre du programme Spark, Huawei Maroc a organisé une formation inédite et complète en faveur des 15 meilleures startups de la 1re édition du concours Spark. Cette formation, qui s’est tenue à Casablanca et à Rabat les 23 et 24 février respectivement, vise à accompagner les jeunes entrepreneurs marocains dans leur transition vers le Cloud.

Développée par Huawei Cloud, l’édition marocaine du programme Spark bénéficie du soutien du gouvernement marocain, ainsi que de plusieurs partenaires de Huawei Maroc tels que Technopark, l’AUSIM, MASCIR, la SMIT et le MNF. Ce programme de premier plan est entièrement dédié aux startups nationales opérant dans le domaine des nouvelles technologies, visant à accélérer leur croissance et à renforcer leur compétitivité.

Après avoir distribué 25.000 dollars américains de vouchers Cloud aux 15 startups pour le 1er trimestre de l’année, Huawei a convié, dans le cadre de cette initiative, 30 employés des startups bénéficiaires. Cette formation aspire non seulement à former les participants à l’utilisation et la migration de leurs données vers le Cloud de Huawei, mais permet aussi la certification des bénéficiaires.

Animée par des experts de Huawei Cloud, cette rencontre a permis aux intervenants de présenter les fondamentaux du Cloud computing, l’offre Huawei Cloud, ainsi que les services de Compute, Network, Storage, Database, Security, CDN et EI. Des apports théoriques en combinaison avec des exercices pratiques ont permis aux participants de mieux appréhender la thématique du Cloud et de mettre en pratique leurs connaissances.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la perspective de Huawei Maroc qui s’engage inlassablement en faveur d’un écosystème de startups florissant et dynamique afin d’amorcer la transformation digitale du Royaume.