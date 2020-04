Casablanca Finance City (CFC) a annoncé la publication d’une édition spéciale de sa série « Africa Insights » sous forme de guide pratique pour les employeurs en Afrique réalisé en collaboration avec les cabinets juridiques CWA, Nasrollah & Associés – Baker McKenzie et le fournisseur de technologies Sopra Banking Software, tous trois membres de la communauté des entreprises CFC. Ce guide est consacré aux effets de la crise COVID-19 sur les entreprises et aux questions les plus courantes concernant le droit du travail et de l’emploi en Afrique.





Le document a été dévoilé en live vendredi 24 avril au cours d’un webinar auquel les membres de la place financière étaient conviés. À cette occasion, M. Said Ibrahimi, Directeur Général de CFC, a déclaré : « Dans cette édition spéciale, nous avons mis à profit l’expertise et l’intelligence collective de nos membres afin d’accompagner la communauté CFC dans leurs prises de décisions en matière de droit social. Dans un esprit de solidarité et d’engagement mutuel à long terme, nous encourageons vivement nos entreprises membres à préserver les emplois et maintenir le paiement des salaires. »

Conçu avec l’appui d’experts reconnus, le guide apporte des éléments de réponse différenciés selon les pratiques dans 10 pays africains : le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.

Pour accéder au rapport, veuillez cliquer ici.