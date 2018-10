Infomédiaire Maroc – Portée par le succès de sa deuxième édition (2017) au cours de laquelle elle a totalisé un chiffre de 3,5 millions d’euros, la prestigieuse Maison française de vente aux enchères d’œuvres d’art « Artcurial » lance, le 30 décembre prochain, la troisième édition de sa vente aux enchères en duplex Paris-Marrakech.

Cette troisième édition, qui comprend pour la première fois 4 vacations : De Constantinople à Tanger (une collection privée italienne de 40 oeuvres orientalistes), Majorelle et ses contemporains, African Spirit et Made in Morocco, s’inscrit cette année dans le cadre de la nouvelle Marrakech Art Week (2 décembre au 5 janvier), qui réunit 12 acteurs de la vie artistique de la ville ocre pour une semaine de propositions culturelles, indique un communiqué d’Artcurial.

A côté des œuvres orientalistes, qui font partie d’une importante collection privée italienne, la vacation African Spirit, sera entièrement dédiée à l’art contemporain africain, précise la Maison de vente en rappelant que c’est la deuxième fois qu’elle organise, en Afrique, une vente dans cette spécialité.

L’année dernière, elle avait obtenu, depuis Marrakech, 6 records du monde aux enchères pour des œuvres des artistes Omar Victor Diop, Malick Sidibé, Bodys Isek Kingelez, Frédéric Bruly Bouabré, Steve Bandoma et Pierre Bodo.

Ce dynamisme reflète celui du Maroc qui est devenu en quelques années le hub culturel et commercial entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, affirme Olivier Berman, Directeur associé Département Orientalisme d’Artcurial.

«Le Maroc est l’endroit parfait pour mettre à l’honneur l’art contemporain africain», ajoute-il en notant que le dynamisme de Marrakech attire de plus en plus de collectionneurs locaux, européens, américains et du Moyen-Orient.

Fondée en 2002, Artcurial organise depuis 2011 des événements culturels au Maroc. En 2017, elle avait totalisé un chiffre de plus de 3,5 millions d’euros, en augmentation de 50 pc par rapport à 2016.

Rédaction Infommédiaire