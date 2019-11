Artcurial, première maison française de ventes aux enchères d’oeuvres d’art et d’objets d’art, a annoncé la mise en vente prochaine à Marrakech d’un chef d’oeuvre d’Etienne Dinet, qui apparaît pour la première fois sur le marché de l’art et dont la valeur est estimée entre 800 000 et 1 200 000 euros.

« »Le fils d’un Saint M’rabeth », chef d’œuvre de l’artiste français, apparaît pour la première fois sur le marché de l’art, lors de la vente Artcurial qui aura lieu le 30 décembre prochain à la Mamounia, dans la ville ocre », indique Artcurial, qui vient d’installer une filiale dans le Royaume.

Ce tableau, grande huile sur toile d’Etienne Dinet datant de 1900 et estimé entre 800 000 et 1 200 000 euros, est un chef d’œuvre de l’artiste, maintes fois publié dans les ouvrages de référence et pourtant conservé à l’abri des regards depuis 40 ans, affirme Artcurial dans un communiqué. L’oeuvre sera proposée aux enchères lors d’une vente de prestige qui sera la vacation inaugurale de la nouvelle filiale d’Artcurial au Maroc, première maison de vente internationale à s’installer sur le continent africain, précise la même source.