Les conducteurs des calèches touristiques de la cité ocre sont dotés désormais d’uniformes dans le but de moderniser le secteur et rendre plus attrayants aux yeux des touristes, ces moyens de promenade touristique, devenus un emblème de Marrakech et indissociable du secteur du tourisme de cette ville.

Cette opération, dont le lancement officiel a eu lieu à l’occasion du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, vise aussi à entretenir une belle image autour de Marrakech et hisser la qualité de la prestation rendus à des touristes qui ont choisi ce moyen de transport le plus écologique et le plus original pour se promener et visiter la Cité ocre.

Cette initiative a été bien accueillie par les professionnels du tourisme et les 148 conducteurs de calèches de Marrakech d’autant plus que ce vêtement unifié est de nature à contribuer à la mise en valeur du métier de conducteur de calèche, appelé à évoluer pour être en mesure de s’adapter avec les grandes mutations du secteur du tourisme. Elle vient s’ajouter à une batterie de mesures prises afin de structurer ce secteur.