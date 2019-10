Le spécialiste du voyage ‘‘Ovation Travel Group’’ a compilé une liste exclusive des meilleures destinations de loisirs pour le magazine Forbes. Ce classement, effectué en fonction du nombre de réservations mais aussi des souhaits des clients de l’agence, désigne 20 endroits à travers le monde à visiter absolument en 2020. Et bonne surprise, Marrakech figure en 6ème position de ce classement. ‘‘Cette destination en plein essor propose des expériences uniques, telles qu’un dîner aux chandelles au milieu du désert regorgeant de promenades à dos de chameau, de danseuses du ventre et de cracheurs de feu’’, explique Susan Ganis, conseillère en voyages du groupe Ovation Travel. Une destination spéciale que l’agence recommande particulièrement aux ‘‘voyageurs actifs, aventureux et intéressés par différentes expériences culturelles’’. Parmi les 20 destinations plébiscitées par le classement, on peut citer Cape Town (Afrique du Sud), Bariloche (Patagonie – Argentine), Porto (Portugal), Désert d’Atacama (Chili), Dubrovnik (Croatie), Tokyo (Japon), le site du Machu Picchu (Pérou) ou encore Melbourne (Australie).