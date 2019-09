A l’occasion du Sommet Action Climat des Nations-Unies, le Maroc a annoncé, à New York, la création de la Coalition pour l’accès à l’énergie durable, portée conjointement par le Royaume et l’Ethiopie et axée sur l’accès universel à l’énergie à travers une utilisation massive d’énergies propres. Cette annonce a été faite par le PDG de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), Mustapha Bakkoury. La Coalition pour l’accès durable à l’énergie fait partie d’une dizaine d’initiatives sélectionnées sur une centaine de propositions soumises par divers pays et institutions internationales au secrétariat général de l’ONU. Elle s’appuiera ainsi sur les principes d’une coopération Sud-Sud et Sud-Nord, pour le partage d’expériences et de savoir-faire, facilitant la réplication rapide des meilleures pratiques et modèles ayant fait leur preuve dans d’autres pays à environnement similaire. Son lancement est prévu début 2020.