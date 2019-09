Le Laboratoire national de contrôle des médicaments (LNCM), chargé de garantir la qualité des médicaments et produits de santé, vient de recevoir l’attestation de la Direction européenne de la qualité du médicament, organe du conseil de l’Europe, certifiant qu’il est accrédité selon la norme internationale ISO 17025 en vigueur. Cette norme internationale couvre les « exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais ». Elle concerne tous les laboratoires d’analyses et d’essais et est le référentiel utilisé lors des audits d’accréditation. L’organisme d’accréditation, qui a pour mission de vérifier l’exactitude des procédés, techniques et matériels mis en œuvre pour les analyses des médicaments, accorde ainsi toute sa confiance dans les compétences du laboratoire pour les prestations qu’il réalise.