L’ONEE et TAQA Morocco ont signé le 24 janvier 2020, en présence du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaaboun et du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, la prorogation du contrat de fourniture d’énergie électrique (PPA) des Unités I à 4 jusqu’en 2044 pour l’aligner sur la durée de celui des Unités 5&6 du Complexe Thermique de Jorf Lasfar.

Cette prorogation s’inscrit dans le cadre du Protocole d’Accord conclu entre les deux parties le 12 mai 2009 concernant les modalités de développement des Unités 5&6.



L’alignement de ces deux PPA permettra de poursuivre les synergies d’exploitation entre les six Unités et de capitaliser sur le savoir-faire technique des équipes pour continuer à garantir une charge de base compétitive et contribuer à la sécurité énergétique du Royaume du Maroc. TAQA Morocco a démontré, sur ces deux dernières décennies d’exploitation du Complexe thermique de Jorf Lasfar, une expertise d’opérateur reconnue parmi les meilleures centrales mondiales de taille et de technologie équivalentes.

L’alignement de ces deux contrats consolidera les capacités d’investissement de T AQA Morocco dans les énergies renouvelables notamment pour accompagner la transition énergétique du Maroc et le développement en Afrique.



« L’alignement des deux contrats de fourniture d’énergie électrique consolide la robustesse du business model de TAQA Morocco. Il conforte une visibilité à long terme du business plan pour démarrer une nouvelle étape de développement de TAQA Morocco en matière de diversification sur le mix énergétique et sur le continent. ». Abdelmajid lraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA Morocco.



« Nous sommes confiants que cette opération permettra de consolider et de renforcer les performances actuelles de TAQA Morocco en y apportant les investissements nécessaires et surtout conduira l’entreprise vers un nouveau palier de développement. Diversifier notre portefeuille d’actifs vers les énergies renouvelables est une priorité stratégique du Groupe TAQA PJSC » S.E. Khaleefa Ali Mohamed Abdulla Alqamzi, Président du Conseil de Surveillance de T AQA Morocco.