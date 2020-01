Collèges et instituts Canada (CICan), en collaboration avec l’Ambassade du Canada au Maroc, organise, ce lundi 27 janvier à Casablanca, une journée d’activités pour renforcer les liens commerciaux et interpersonnels entre le Maroc et le Canada dans le domaine de l’enseignement supérieur pratique et axé sur l’employabilité.

Six établissements membres de CICan participeront à une série de sessions d’informations sur les systèmes collégiaux au Canada qui mettra l’accent sur la formation technique. Ils participeront aussi à des réunions d’affaires avec des opérateurs du secteur et les établissements membres de la Fédération marocaine de l’Enseignement professionnel privé (FMEP), et à un salon d’éducation qui permettra au public de rencontrer les représentants des établissements canadiens.

A propos de Collèges et instituts Canada :

Collèges et instituts Canada est une association nationale qui représente plus de 135 collèges, instituts, et cégeps publics de partout au Canada. En misant sur l’expérience en milieu de travail, l’éducation appliquée et l’innovation, les collèges et instituts canadiens offrent un éventail complet de titres, et une vaste gamme de programmes d’études techniques et professionnels. Ils travaillent de concert avec les entreprises locales, les organismes communautaires et leurs collectivités pour fournir aux étudiants les compétences qu’il leur faut pour réussir dans un marché de l’emploi mondialisé et en constante évolution. Plus de 90% des diplômés des collèges et des instituts canadiens trouvent rapidement un emploi au Canada ou à l’étranger.