La firme britannique Chariot Limited a signé un accord de raccordement de pipeline avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) sécurisant l’accès au Gazoduc Maghreb Europe Pipeline (GME). Ce dernier, détenu et exploité par l’ONHYM, s’étend de l’est jusqu’à Tanger, puis jusqu’en Espagne.

Cet accord permettra au gaz issu du projet gazier d’Anchois (License Lixus) offshore Maroc, pour être transporté via le GME vers différents acheteurs potentiels, ajoute la même source.

Pierre Raillard, Head of Gas Business & Morocco Country Director chez Chariot, a annoncé à cette occasion « Je suis très heureux d’annoncer la signature de cet accord de raccordement de pipeline avec notre partenaire sur la licence Lixus, l’ONHYM. Cela rapproche Chariot d’un pas de plus vers la livraison du premier gaz du champ gazier d’Anchois à des clients potentiels utilisant le pipeline GME ».

« Le projet gazier d’Anchois est un actif hautement stratégique compte tenu de la volatilité continue des marchés mondiaux de l’énergie et combiné à sa proximité avec le gazoduc international GME, nous sommes bien placés pour mettre le gaz en ligne le plus rapidement possible », conclut-il.