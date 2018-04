Infomédiaire Maroc – Les Etats-Unis sont un partenaire idéal pour faire progresser les objectifs de sécurité énergétique du Maroc, a affirmé le département d’Etat américain, se félicitant des progrès significatifs réalisés dans la coopération bilatérale au cours des dernières années.

Un communiqué rendu public à l’issue de la 2ème réunion du groupe de travail stratégique américano-marocain sur l’énergie, présidée hier à Washington par la sous-secrétaire d’Etat adjointe, Sandra Oudkirk, et la DG de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, indique que cette rencontre a porté sur les développements récents dans le secteur énergétique marocain, y compris l’exploration des hydrocarbures, le déploiement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Au cours de cette réunion, les discussions ont également porté sur les initiatives des Départements d’Etat et du Commerce US en cours au Maroc; les domaines de coopération notamment dans le gaz naturel, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; ainsi que les opportunités d’investissement du secteur privé dans le domaine de l’énergie.

Rédaction Infomédiaire