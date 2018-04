Infomédiaire Maroc – Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a mis en relief, jeudi à Madrid, « l’étroite et exemplaire » collaboration des services de sécurité marocain et espagnol qui a permis de faire face « conjointement » aux menaces terroristes et jihadistes guettant la sécurité des 2 Royaumes.

« L’échange permanent d’informations entre les services de sécurité marocain et espagnol s’est soldé souvent par le démantèlement, grâce à des opérations conjointes menées simultanément au Maroc et en Espagne, de cellules jihadistes et terroristes », s’est réjoui Zoido qui intervenait lors d’une session de débat sur le thème « politique et sécurité », dans le cadre de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne.

Et évoquant les attentats perpétrés en août dernier à Barcelone, Zoido a souligné que la collaboration des forces de sécurité et du gouvernement marocains a été « importante, transcendante et surtout rapide », exprimant ses sincères gratitudes et remerciements au « Maroc ami » pour cette collaboration « sincère, étroite et rapide ».

Rédaction Infomédiaire