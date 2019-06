L’ONEE représenté par son Directeur Général, Abderrahim El Hafidi, a participé aux travaux du sommet du Global Sustainable Electricity Partnership(GSEP) qui se tient au Japon le 3 juin 2019.

Lors de ce sommet, l’ONEE a été admis comme membre avec droit de vote à cette alliance et devient ainsi le seul membre d’Afrique et du monde arabe à y siéger parmi les plus grandes entreprises d’électricité aumonde.

A cette occasion, El Hafidi a remercié les CEO membres du GSEP d’avoir admis l’ONEE et a présenté les avancées réalisées par le Maroc dans le secteur électrique.

Le DG de l’ONEE a, par ailleurs, affiché la disponibilité du Maroc à partager son expérience notamment au sein du continent Africainqui doit faire face à d’énormes challenges pour son électrification. Le GSEP pourrait apporter des solutions pour transformer ces challenges en opportunités d’investissements et contribuer au développement de certains pays Africains.

En raison de son caractère unique, le GSEP constitue, pour les dirigeants des entreprises du secteur mondial de l’électricité, un forum exceptionneld’échanges de réflexions et d’informations stratégiques sur les facteurs qui auront un impact sur la transformation profonde de ce secteur. Parmi les facteurs discutés lors de ce sommet,la décarbonation, la digitalisation,la décentralisation etla déréglementation.

Le sommet a été également l’occasion pour le DG de l’ONEE d’explorer des partenariats avec les CEO des sociétés membres. Il a ainsi eu des discussions avec les Présidents d’EDF, d’ENEL, d’AEP ou encore Hydro-Québec.

Le Global SustainableElectricityPartnership (GSEP) est une alliance de compagnies d’électricité leaders dans le monde, ayant une vision commune et qui se sont données pour principale mission de promouvoir le développement énergétique durable par l’électrification.

Créée en 1992, le GSEP est une organisation internationale, dirigée par les PDG des plus importantes entreprises d’électricité dans le monde et qui sont au nombre de huit, dont EDF -France-, Hydro-Québec –Canada-, SGCC -Chine-, Kansai Electric Power -Japon-, AEP -USA- etc.