Taqa Morocco, producteur privé d’électricité au Maroc, a réalisé au premier semestre 2019 un Chiffre d’affaires consolidé qui s’est inscrit en progression de 8,2%, passant de 4,172 milliards de dirhams (MMDH) à 4,512 MMDH.

Cette évolution positive est la résultante de la hausse significative du taux de disponibilité global des six unités à 96,1%, contre 93,4% un an auparavant, porté par une politique de maintenance prédictive renforcée. Cette performance revient également à l’augmentation des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, et à l’impact de l’appréciation du dollar par rapport au dirham.

A noter que, selon le président du Directoire, Abdelmajid Iraqui Houssaini, Taqa Morocco réaffirme son ambition de développement durable à travers l’étude de différentes opportunités au Maroc et en Afrique.