Une convention de partenariat a été signée ce mercredi 28 avril entre l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN).

Cérémonie présidée par Aziz RABBAH, Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Mustapha OUADGHIRI, Directeur de l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat et le Directeur Général de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles, Badr IKKEN.



Un accord de coopération entre les deux parties visant à promouvoir les projets conjoints de recherche appliquée dans le domaine des énergies renouvelables, de la digitalisation dans l’énergie, de la valorisation des matériaux et de l’efficacité énergétique. L’accord intègre également des programmes de formation académique et de formation continue ainsi que l’accès mutuel aux infrastructures de recherche. Ce qui encouragera la mutualisation des moyens et la création de synergie afin de répondre aux besoins nationaux.



Outre la formation, les deux institutions conjuguent leurs efforts en vue de développer des activités de recherche appliquée en y associant les écosystèmes industriels respectifs. Cette collaboration permettra aux professeurs et aux étudiants chercheurs de valoriser les résultats de leurs travaux de recherche en favorisant l’entreprenariat et la création de valeur.



La première initiative qui marque le début de ce partenariat traite du sujet de l’efficacité énergétique dans les bâtiments adaptés au milieu rural sur lequel se penchent déjà des doctorants des deux parties.