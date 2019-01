Infomédiaire Maroc – Masen participe à la 12e édition du World Future Energy Summit (WFES), l’un des plus grands salons internationaux consacré aux énergies renouvelables, qui se tiendra du 14 au 17 janvier 2018 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).Cet événement sera l’occasion pour Masen de faire le point sur les principaux défis du secteur et de rappeler tant sa programmation que ses ambitions de développement de projets énergétiques renouvelables.

Dans le cadre de cette participation, M. Obaid AMRANE, membre du directoire de Masen, participera ce mardi 15 Janvier à deux panels. Le premier panel sera l’occasion de discuter les principaux défis à relever et les opportunités associées à la transition énergétique. Le second de discuter des scénarii, de constitution des bouquets énergétiques mondiaux.

Pour rappel, Le WFES est le plus grand événement dédié aux acteurs des énergies renouvelables dans la région MENA et l’un des plus importants dans le monde avec 175 pays représentés, 639 entreprises et plus de 30 000 participants, parmi lesquels des représentants de gouvernements, des institutionnels, des entrepreneurs et des leaders d’opinion.

Rédaction Infomédiaire