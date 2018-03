Infomédiaire Maroc – C’est à Abidjan en Côte d’Ivoire que se tiendra, les 26 et 27 mars 2018, l’Africa CEO Forum, la plus importante rencontre internationale réunissant dirigeants d’entreprises, investisseurs et décideurs financiers venus de plus de 70 pays, dont 40 africains.

Et cette année, l’Africa CEO Forum connaitra la participation active de l’Agence marocaine des énergies renouvelables (MASEN).

Cette participation permettra de promouvoir les projets du Groupe en Afrique et à l’international et sera une occasion de networking et d’échange de bonnes pratiques.

Et au second jour de cette édition, l’expertise de MASEN, notamment en projets solaires, sera partagée lors du panel ‘‘Solaire : les recettes pour un déploiement à grande échelle’’ auquel prendra part Mustapha Bakkoury, Président de Masen.

Rédaction Infomédiaire