La Banque allemande de développement (KFW) a choisi le Maroc comme thème central de sa réception annuelle organisée, ce mardi soir à Bruxelles, avec un focus sur l’Afrique pour célébrer le succès de la politique des énergies renouvelables dans le Royaume.

S’exprimant lors de cet événement qui a réuni plus de 500 personnalités européennes du monde de la finance, de la politique, de l’Economie et de la recherche, le PDG de KFW, Günther Bräunig, s’est félicité du partenariat « solide » avec le Maroc qui se traduit par « des histoires à succès » comme celle du complexe Noor Ouarzazate, exprimant la fierté de la banque allemande de développement d’avoir pris part à la mise en place du plus grand projet solaire au monde. Bräunig a souligné les perspectives de coopération prometteuses entre la KFW et le Maroc, « l’un des pays les plus développés en Afrique », faisant part de l’intérêt de la banque allemande de développement à promouvoir son partenariat avec le Royaume et à l’élargir à différents secteurs.