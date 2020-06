Le Maroc a compté, en 2019, 200.000 enfants économiquement actifs parmi les 7.271.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, marquant une baisse de 23,5% par rapport à 2017, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Parmi ces enfants économiquement actifs, 119.000 accomplissent des travaux dangereux, ce qui correspond à un taux d’incidence de 1,6% contre 2,3% en 2017, indique le HCP dans un communiqué sur des données de l’enquête nationale sur l’emploi de 2019, publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants qui est célébrée le 12 juin sous le thème “Covid-19: Protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais !”.

Les enfants astreints à ce type de travail sont à 74,4% ruraux, 84% masculins et à 75,6% âgés de 15 à 17 ans, ajoute la même source. Le HCP fait également savoir que quatre régions abritent 68,1% des enfants astreints au travail dangereux, précisant que Casablanca-Settat vient en tête avec 27,9%, suivie de Marrakech-Safi (16,1%), Fès-Meknès (13,1%) et de Rabat-Salé-Kénitra (11%).

Ces enfants sont au nombre de 30.000 en milieu urbain, constituant 83,1% des enfants au travail dans les villes (37.000) et 0,7% de l’ensemble des enfants citadins (4.200.000). En milieu rural, les enfants exerçant un travail dangereux sont au nombre de 89.000, ce qui correspond à 54,3% des enfants économiquement actifs (163.000) et à 2,9% de l’ensemble des enfants dans ce milieu (3.071.000).

Le HCP souligne, par ailleurs, que 12,1% des enfants exerçant un travail dangereux sont en cours de scolarisation, 83,7% ont quitté l’école et 4,3% ne l’ont jamais fréquentée.

En outre, il indique que le travail dangereux des enfants reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. En zones rurales, les enfants astreints à ce type de travail se retrouvent en particulier dans le secteur de l'”agriculture, forêt et pêche” (75,4%). En revanche, en villes, ils sont concentrés dans les “services” (54,8%) et dans l'”industrie y compris l’artisanat” (31,3%).