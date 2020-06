La France a annoncé vendredi soir qu’elle allait ouvrir progressivement, à compter du 1er juillet, ses frontières extérieures Schengen qu’elle avait fermées en raison de l’épidémie de coronavirus.

« Conformément aux recommandations de la Commission européenne (…), la France procédera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet », indique un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur.

« Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d’ici là », précise le communiqué.

En outre et « compte tenu des enjeux d’attractivité universitaire, les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d’origine, à venir en France et les modalités de leur accueil seront facilitées », indique la même source qui précise que les demandes de visas et de titres de séjour des étudiants internationaux seront traitées « en priorité ».