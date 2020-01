Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, le Conseil a approuvé la nomination de M. Abderrahmane Afi au poste de directeur de l’Ecole nationale forestière d’ingénieurs (ENFI) à Salé, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -département enseignement supérieur et recherche scientifique-, le Conseil a approuvé la nomination de Yassine Zaghloul au poste de président de l’université Mohammed 1er d’Oujda.