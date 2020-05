La Kenya National Trading Corporation (KNTC) a conclu un partenariat avec OCP Kenya pour améliorer l’accès des agriculteurs aux engrais à des prix abordables, rapporte dimanche le journal “Daily Nation, citant la KNTC.

Le partenariat garantira que les agriculteurs obtiennent les intrants non seulement au prix correct, mais aussi au bon moment, selon la KNTC, qui est une institution gouvernementale ayant pour mandat de promouvoir des produits abordables et de soutenir le commerce de gros et de détail dans le pays grâce à des partenariats avec les parties prenantes du secteur.

Son travail comprend également la stabilisation des prix des produits de consommation en assurant l’équilibre entre l’offre et la demande grâce à la disponibilité des produits.

En mars dernier, le ministre kényan de l’agriculture Peter Munya a annoncé une nouvelle initiative entre le gouvernement et les fabricants d’engrais. L’accord, a-t-il dit, bénéficiera aux petits agriculteurs étant donné que les engrais subventionnés ne pouvaient pas être fournis pour la saison, rappelle le journal, ajoutant que les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, avaient été exploités pendant longtemps par des intermédiaires et des marchands sans scrupules, dont certains avaient détourné le programme d’engrais subventionné par le gouvernement.

“Grâce à notre partenariat avec OCP Kenya, les petits exploitants agricoles pourront accéder aux engrais à un prix abordable, ce qui est un effort louable. Comme nous le savons tous, avec un apport d’engrais suffisant, la productivité sera bonne”, a déclaré Timothy Mirugi, directeur général de la KNTC, cité par le journal.

“Lorsque le gouvernement a mis fin au programme d’engrais subventionné, il a recherché des partenariats avec le secteur privé. Cela a conduit à cette initiative. OCP Kenya, en tant que représentant du Groupe OCP Maroc, importera l’engrais tandis que notre mandat sera de garantir que les agriculteurs y accèdent de manière transparente, éliminant ceux qui ont profité de manière injuste du programme précédent en vendant frauduleusement le produit”, a expliqué M. Mirugi.

Grâce à ce partenariat, les agriculteurs achèteront les engrais au prix fixe de 2.300 shillings (environ 23 dollars) à travers le pays pour un sac de 50 kg, contre les précédents prix frauduleux de 2.800 shillings et 3.200 shillings (entre 28 et 32 dollars environ) le sac.

Le directeur général de la KNTC a assuré, par ailleurs, que le gouvernement kényan travaille sur un système d’achat électronique d’engrais, qui sera beaucoup plus efficace et transparent.