Le Groupe OCP finalise l’acquisition de sa participation de 50% dans le capital de la société espagnole GlobalFeed S.L

Le Groupe OCP, leader mondial du marché des produits phosphatés, et Fertinagro Biotech S.L., producteur majeur d’engrais en Espagne ont annoncé la finalisation, mercredi, de l’acquisition par le Groupe OCP d’une participation de 50% dans le capital de GlobalFeed S.L.

« GlobalFeed est une société espagnole qui opère dans la production et la distribution de produits phosphatés dédiés à la nutrition animale. La société offre une large gamme de produits, y compris des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dédiées à différentes espèces animales », indiquent le groupe OCP et Fertinagro Biotech S.L. dans un communiqué conjoint. « Nous visons à travers cette transaction, à renforcer le positionnement du Groupe OCP dans le secteur des produits dédiés à la nutrition animale et à élargir notre présence géographique. Notre objectif est de répondre durablement à la demande et de mieux servir nos clients grâce à une offre de produits diversifiée, personnalisée et innovante. Ensemble, nous prévoyons d’augmenter la capacité de production de GlobalFeed pour atteindre 400,000T d’ici 2027 », a déclaré Houda Sebti, Director for Animal Nutrition du Groupe OCP, citée dans le communiqué.

« Le Groupe OCP est notre partenaire de longue date, et ensemble nous ferons en sorte que GlobalFeed poursuive sa croissance et son développement. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau, ajoutant cette alliance à une longue liste de partenariats entre les deux groupes », a également commenté Javier Martin, CEO of GlobalFeed.

L’OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels pour l’industrie agricole. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de dollars en 2022, le groupe est leader mondial sur les produits phosphatés destinés au marché de la nutrition des plantes et des animaux.

Il offre une large gamme d’engrais phosphatés et de spécialité pour améliorer les sols, augmenter les rendements agricoles, alimenter les animaux et contribuer à nourrir la planète de manière durable et abordable.

Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Le groupe est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

De son côté, Fertinagro est une société espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes (NPK, NPK enrichi, biostimulants, etc.).

L’entreprise est un acteur majeur en matière de développement de produits, mais également en termes d’applications biotechnologiques et de brevets enregistrés. Ses 28 usines de fabrication et centres de logistique situés en Espagne et en France portent sa capacité de production à 2 millions de tonnes.

Fertinagro est également présent à l’international via ses différentes filiales. Ses produits sont commercialisés dans plus de 60 pays à travers le monde.