Les chefs d’entreprise sont optimistes pour 2024. C’est le sentiment général qui se dégage de la deuxième édition du baromètre «Le Moral des Chefs d’Entreprise» de Recrutement Maroc, l’acteur œuvrant dans le travail temporaire et le recrutement, offre un aperçu approfondi de l’état actuel et des perspectives d’avenir des dirigeants d’entreprise au Maroc.



48% des répondants se montrent plutôt confiants quant à la conjoncture économique des mois à venir. Cette tendance positive est soutenue par un climat des affaires apaisé, avec 50% des chefs d’entreprise ayant clôturé l’année précédente avec optimisme, grâce à des résultats satisfaisants et à un environnement commercial propice à la croissance.

Cet optimisme est également alimenté par les perspectives encourageantes pour le marché. Les investissements publics dans les infrastructures, le développement du secteur des technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’amélioration du climat des affaires, contribuent à renforcer la confiance des chefs d’entreprise dans l’économie du pays.



Le baromètre révèle également que les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions technologiques innovantes pour améliorer leur efficacité opérationnelle, leur compétitivité et leur capacité à répondre aux besoins changeants des consommateurs. Les initiatives telles que la numérisation des processus, le développement de plateformes en ligne et l’adoption de l’intelligence artificielle sont devenues des priorités pour de nombreuses entreprises, les aidant à rester pertinentes dans un environnement commercial en constante évolution.



Gestion de trésorerie et défis RH : priorités absolues

La gestion prudente de la trésorerie reste une priorité absolue pour de nombreux dirigeants, conscients de son impact sur la stabilité financière et la croissance durable de leur entreprise. 42% des dirigeants ne sont pas inquiets pour leur trésorerie, tandis que 36% sont inquiets pour les 3 prochains mois et 22% ont des inquiétudes pour les 6 prochains mois.

Malgré les défis persistants, les résultats de l’enquête révèlent un optimisme généralisé quant à l’avenir des entreprises marocaines. En effet, 50% des dirigeants envisagent d’augmenter leurs effectifs, tandis que 44,4% cherchent à les maintenir.

Pour répondre à ces besoins en personnel, les entreprises adoptent des approches diversifiées. Certaines font appel à des sociétés spécialisées dans le travail temporaire pour répondre à des besoins ponctuels en main-d’œuvre. D’autres privilégient le recrutement en CDI ou en CDD pour des postes à plus long terme.

Méthodologie

L’étude menée par Tectra, entre le 9 novembre et le 28 décembre 2023, a examiné un échantillon représentatif de 250 chefs d’entreprise, provenant d’entreprises comptant plus de 20 salariés. L’échantillon a été sélectionné selon la méthode des quotas, prenant en compte la taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Les entreprises ciblées ont été réparties en quatre catégories selon leur effectif : moins de 20 salariés, entre 21 et 99 salariés, entre 100 et 249 salariés, et 250 salariés ou plus. La répartition de l’échantillon par secteur d’activité a été la suivante : 7% dans l’agriculture, 11% dans le BTP & TP, 21% dans le tertiaire, 38% dans l’industrie, 18% dans l’hôtellerie et la restauration, et 5% dans la logistique et la distribution.

Sanae Raqui