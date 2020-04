Face au contexte épidémique actuel, ESCA relève le défi avec brio et dispense 100% des cours à distance, depuis le 17 mars dernier.

En effet, tous les programmes offerts par l’École ont été convertis en enseignement à distance depuis le début du confinement. L’enjeu essentiel est d’accompagner les étudiants à finaliser l’année académique dans les meilleures conditions possibles.

Les étudiants bénéficient ainsi d’une pédagogie active, qui privilégie l’interaction et la créativité. Grâce à l’implication des étudiants, un cours à distance bien que diffèrent d’un cours en face à face, s’en rapproche pour devenir une véritable classe virtuelle avec des échanges en temps réel.

« L’appréhension qui a précédé le début des enseignements à distance a été totalement dissipée dès la première demi-heure ! Au vu de ces dernières semaines, malgré le caractère virtuel de mon intervention, je ressens une véritable proximité avec les étudiants. Il est évident que ces derniers, tous de la génération Z, ont apprécié le fait d’assister à un cours dans un environnement digitalisé dans lequel ils se sentent “comme un poisson dans l’eau” ! C’est, sans doute, une excellente expérience dont nous devons tous profiter pleinement ! » explique M. Mourad HARICI, Professeur Chercheur de fiscalité internationale à ESCA

Cette acclimatation à l’enseignement à distance du corps académique et des étudiants, permet de garantir la continuité pédagogique dans le respect des plannings de cours, sans aucune interruption ou incidence sur la scolarité des étudiants.

« J’ai l’impression que les interventions dans un cours en ligne sont beaucoup plus approfondies et ciblées. C’est tout à fait normal, un cours en ligne est cadré par des normes technologiques de l’application qui permettent au professeur de mieux contrôler ses activités pédagogiques d’une part, et de bien assimiler les concepts et traiter les études de cas par les étudiants d’autre part. Aussi, faut-il préciser qu’après ces semaines d’enseignement à distance, nos étudiants apprécient ce nouveau format pédagogique innovant. Ils le montrent, ils sont plus motivés et engagés » déclare notre Professeur Chercheur de Supply Chain Management, Amr MIR.

Du côté des étudiants, quels que soient leurs parcours, ils démontrent tous une forte aptitude d’adaptation et de surpassement de soi comme peut en témoigner Mohamed Amine NAJMI, étudiant en 3ème année « Trois semaines après le début des cours à distance, je suis fier de dire que nous sommes parfaitement à jour et que nous arrivons à suivre le programme annoncé au début du semestre. Certes, nous avions une appréhension au début, mais, il faut dire que le corps professoral de ESCA ainsi que son équipe académique et IT ont su relever le défi »

Conscients des contraintes du confinement et des incertitudes dictées par la pandémie, les étudiants de l’ESCA font tout pour maintenir leur concentration sur leurs études supérieures et leurs projets.

« Au vu des circonstances actuelles, la forme de nos cours a changé, cependant leur qualité reste exactement pareille qu’en présentiel. Nos professeurs sont continuellement disponibles pour nous, que ce soit par e-mail, par téléphone ou via la plateforme technologique. Le seul petit point désagréable, c’est que nos professeurs, nos camarades, l’ambiance et la vie sur le campus de ESCA nous manquent terriblement » déclare Marwa OUBENYAHIA, étudiante en 4ème année, parcours Marketing et Communication.