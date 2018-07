Infomédiaire Maroc – Le Programme national de généralisation et de développement du préscolaire vise à garantir la scolarisation préscolaire à environ 700 000 enfants annuellement à l’horizon 2027-2028, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi.

Ce programme, d’une enveloppe globale de 30 milliards de dirhams, a également pour objectifs la création et l’aménagement plus de 57 000 salles de classe durant la prochaine décennie, la mobilisation de quelque 56 000 éducateurs, outre la formation et l’habilitation de 27 000 éducateurs actifs, a fait savoir Amzazi.

Il s’agit aussi de réaménager les espaces de l’enseignement préscolaire traditionnel qui accueillent plus de 460 000 enfants.

Rédaction Infomédiaire